Üye Girişi
Haberler

Ağrı'da mahremiyet konusunda eğitim verildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da jandarma personellerince 283 kişiye mahremiyet konusunda eğitim verildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personellerince, Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri ile birlikte Balıksı ve Yakınca ilkokullarında mahremiyet konusunda eğitim verildi. 169 öğrenci, 26 öğretmen ve 88 veli olmak üzere toplam 283 kişiye verilen eğitimde KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. Jandarma personelleri öğrencilere Jandarma dergisinin yanısıra çeşitli hediyelerde verdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Milli Eğitim Müdürlüğü Jandarma KADES Çocuk Ağrı Güvenlik 3.Sayfa Eğitim Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yarın okullar tatil mi? 29 Mart Cuma günü okullar tatil edildi mi, kaç gün tatil edildi? SEÇİM GÜNÜ YASAKLARI 2024: Seçim yasakları nelerdir, ne zaman başlıyor, bitiyor? OY KULLANMAMA CEZASI! Yerel seçimde oy kullanmama cezası var mı, ne kadar? Seçim tarihi değişir mi? Seçim ertelenirse ne zaman, hangi tarihte yapılır? İptal durumunda yeni seçim tarihini duyuruldu! NİSAN AYI MEMUR MAAŞLARI ERKEN ÖDENECEK Mİ? 2024 Nisan ayı memur maaşları bayramdan önce yatar mı? 2024 seçim görevi iptal etme! Seçim sandık görevi iptal edilir mi? Sandık görevine gitmeyenlere ne ceza verilir? YKS BAŞVURU TARİHİ | YKS son başvuru tarihi ne zaman? YKS'ye nereden başvurulur? ÖSYM Başvuru ekranı! IC ENTERRA YENILENEBILIR ENERJI HALKA ARZ NE ZAMAN? Ic Enterra Yenilenebilir Enerji halka arz talep toplama başladı mı, ne zaman başlıyor? 2024 KPSS başvuruları ne zaman? Başvuru nereden yapılır? ÖSYM BAŞVURU EKRANI! Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen kağıdı, oy kullanırken gerekli mi? Oy kullanırken gereken belgeler neler? Fenerbahçe ligden çekildi mi? Fenerbahçe ligden çekilecek mi, neden çekiliyor? 31 Mart 2024 Pazar günü havalar nasıl? Seçim günü hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl? Emekli promosyonları bugün mü veriliyor? Emekli promosyon başvurusu nereden yapılır? 31 Mart Yerel Seçimleri 2. Tura kalırsa ne olur? Seçim ikinci tura kalırsa ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Merve Veziroğlu'nun eşi tutuklandı mı? Merve Veziroğlu davasında son durum ne?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title