Ağrı'da mahremiyet konusunda eğitim verildi

Ağrı'da jandarma personellerince 283 kişiye mahremiyet konusunda eğitim verildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği personellerince, Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri ile birlikte Balıksı ve Yakınca ilkokullarında mahremiyet konusunda eğitim verildi. 169 öğrenci, 26 öğretmen ve 88 veli olmak üzere toplam 283 kişiye verilen eğitimde KADES uygulaması hakkında bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. Jandarma personelleri öğrencilere Jandarma dergisinin yanısıra çeşitli hediyelerde verdi. - AĞRI