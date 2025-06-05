Ağrı'da Kurban Bayramı Öncesi Hijyen Denetimi: 8 Ton Pestil Ele Geçirildi

Ağrı'da Kurban Bayramı Öncesi Hijyen Denetimi: 8 Ton Pestil Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Kurban Bayramı öncesi yapılan denetimlerde kayıtsız ve hijyen kurallarına aykırı şekilde üretilen 8 ton 365 kilogram pestil ele geçirildi. İşletmenin faaliyetleri durdurulurken, idari para cezası uygulandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, Kurban Bayramı öncesi yapılan denetimlerde, kayıtsız ve hijyen kurallarına aykırı şekilde üretildiği tespit edilen 8 ton 365 kilogram pestil ele geçirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince yürütülen Kurban Bayramı denetimleri kapsamında, Doğubayazıt ilçesinde bir işletmeye denetim gerçekleştirildi.

Denetimde, kayıtsız faaliyet gösteren ve hijyen kurallarına uymayan işletmede üretilen 8 ton 365 kilogram pestile el konuldu. İşletmenin faaliyetinin derhal durdurulduğu belirtilen açıklamada, işletme hakkında gerekli idari para cezasının uygulandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüz ekiplerince yürütülen Kurban Bayramı denetimleri kapsamında, Doğubayazıt ilçemizde yapılan kontrollerde, kayıtsız ve hijyen kurallarına aykırı şekilde pestil üretimi yaptığı tespit edilen bir işletmeye müdahale edilmiştir. Yapılan denetimde 8 ton 365 kilo pestil ele geçirilmiş, ilgili işletmenin faaliyeti derhal durdurulmuş ve gerekli idari para cezası uygulanmıştır. Gıda güvenliği ve halk sağlığının korunmasına yönelik denetimlerimiz aralıksız devam edecektir." ifadelerine yer verildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
1 ton 300 kiloluk tosun 430 Bin TL'ye satıldı

1 ton 300 kiloluk tosun bakın kaç liraya alıcı buldu
Filenin Sultanları'nın maçını yayınlayacak kanal belli oldu

A Milli Takım'ın maçını yayınlayacak kanal belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
600 bin kamu işçisi için ilk teklif bayramdan sonra verilecek

600 bin kişiye müjdeli haber! Bakan Işıkhan zam için tarih verdi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
İş insanı sattığı hayvanın fotoğrafını çekmek isterken canından oldu

Huysuzlanan dana fotoğraf çekmeye çalışan iş insanını öldürdü
Süper Lig'de yılın imzası! Cenk Tosun'un yeni adresi belli gibi

Süper Lig'de yılın imzası! İşte Cenk'in yeni adresi
Marmaray'daki olayda 'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler

'Mavi gömlekli çocuk' ilk kez konuştu! Arayıp teşekkür etmişler
Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı

Ukrayna, 41 Rus savaş uçağının imha edildiği operasyona ait görüntüler yayınladı
Otomobil devi Suzuki, Türkiye'de en çok satan modelin üretimini durdurdu

Otomobil devi, Türkiye'de en çok satılan modelinin fişini çekti
O tarihe kadar süre verdiler! Osimhen transferinde yeni gelişme

O tarihe kadar süre verdiler! Osimhen transferinde bomba gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.