Ağrı'da Kardeşlerin Kavgası Hastanede Son Buldu

Ağrı'da Kardeşlerin Kavgası Hastanede Son Buldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'da husumetli iki kardeşin evlerinde çıkan kavga, hastanede tedavi edilmesi gereken yaralanmalarla sonuçlandı. Olayda ruhsatsız silah ve bıçak ele geçirildi.

Ağrı'da aralarında husumet bulunan iki kardeşin kavgası hastanede son buldu.

Edinilen bilgilere göre, E.D. isimli şahıs, aralarında husumet bulunan kardeşi S.D.'nin evinde gitti. Kardeşler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İki kardeş de darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı aramada E.D.'nin üzerinde ruhsatsız bir tabanca ve bıçak ele geçirildi. Olayda hafif yaralanan iki kardeş hastanede tedavi altına alınırken, şüpheli, doktor raporu alınmasının ardından gerekli adli işlemler için polis merkezine götürüldü. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Icardi, 'Sürekli bana yazıyor' diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı

Icardi, "Sürekli bana yazıyor" diyen modelin çıplak fotoğrafını paylaştı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid'de 10 numaralı formanın Arda Güler'e neden verilmediği ortaya çıktı

10 numaralı formanın Arda'ya neden verilmediği ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.