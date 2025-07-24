Ağrı'da Kardeşlerin Kavgası Hastanede Son Buldu

Ağrı'da aralarında husumet bulunan iki kardeşin kavgası hastanede son buldu.

Edinilen bilgilere göre, E.D. isimli şahıs, aralarında husumet bulunan kardeşi S.D.'nin evinde gitti. Kardeşler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İki kardeş de darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı aramada E.D.'nin üzerinde ruhsatsız bir tabanca ve bıçak ele geçirildi. Olayda hafif yaralanan iki kardeş hastanede tedavi altına alınırken, şüpheli, doktor raporu alınmasının ardından gerekli adli işlemler için polis merkezine götürüldü. - AĞRI