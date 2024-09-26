Ağrı'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Gözaltı
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele operasyonu kapsamında 4 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan yol kontrolü sırasında önemli miktarda kaçak malzeme ele geçirildi.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezi ve Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol ve emniyet uygulamalarında önemli miktarda kaçak malzemenin ele geçirildiği belirtildi. Ele geçirilen kaçak malzemeler arasında bin 378 paket sigara, 56 paket çay, 50 kilo kuru üzüm, 13 çift el çantası, 27 adet hediyelik çanta ve 7 şişe alkol bulunuyor. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şahıs hakkında adli süreç başlatıldı. - AĞRI