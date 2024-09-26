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Ağrı'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Gözaltı

Ağrı'da Kaçakçılık Operasyonu: 4 Gözaltı
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Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, kaçakçılıkla mücadele operasyonu kapsamında 4 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan yol kontrolü sırasında önemli miktarda kaçak malzeme ele geçirildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonda 4 kişiyi gözaltına aldı.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezi ve Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen yol kontrol ve emniyet uygulamalarında önemli miktarda kaçak malzemenin ele geçirildiği belirtildi. Ele geçirilen kaçak malzemeler arasında bin 378 paket sigara, 56 paket çay, 50 kilo kuru üzüm, 13 çift el çantası, 27 adet hediyelik çanta ve 7 şişe alkol bulunuyor. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şahıs hakkında adli süreç başlatıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Yerel Haberler Kaçakçılık Politika Güvenlik 3-sayfa Hukuk

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