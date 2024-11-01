Ağrı'da Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Yakalandı
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanan 4 kişiyi gözaltına aldı. Ele geçirilen detektör cihazının piyasa değeri 53 bin TL.
Ağrı'da kaçak kazı yaptığı tespit edilen 4 kişi jandarma tarafından yakalandı.
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan önleyici kolluk devriyesi esnasında 4 kişi kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Bölgede yapılan aramada piyasa değeri 53 bin Türk Lirası olan detektör cihazı ve kazı için gerekli malzemeler ele geçirildi. - AĞRI