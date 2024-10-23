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Ağrı'da Kaçak Kazı Yapan 11 Kişi Gözaltına Alındı

Ağrı'da Kaçak Kazı Yapan 11 Kişi Gözaltına Alındı
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Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Diyadin ve Hamur ilçelerinde yapılan kaçak kazı operasyonunda toplam 11 kişiyi gözaltına aldı. Olay yerlerinde dedektör, kamera ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Ağrı'da, 2 ayrı yerde kaçak kazı yapan 11 kişi gözaltına alındı

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Diyadin ve Hamur ilçelerinde kaçık kazı yapıldığının tespit edilmesi üzerine 2 ayrı bölgeye operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda Diyadin ilçesinde kazı yapan 4 şahıs suçüstü yakalanırken, Hamur ilçesinde de kazı çalışması yaptığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Olay yerlerinde 2 dedektör, 1 kamera ve kazı için gerekli olan malzemeler ele geçirildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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