Ağrı'da Kaçak Kazı Yapan 11 Kişi Gözaltına Alındı
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, Diyadin ve Hamur ilçelerinde yapılan kaçak kazı operasyonunda toplam 11 kişiyi gözaltına aldı. Olay yerlerinde dedektör, kamera ve kazı malzemeleri ele geçirildi.
Ağrı'da, 2 ayrı yerde kaçak kazı yapan 11 kişi gözaltına alındı
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Diyadin ve Hamur ilçelerinde kaçık kazı yapıldığının tespit edilmesi üzerine 2 ayrı bölgeye operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda Diyadin ilçesinde kazı yapan 4 şahıs suçüstü yakalanırken, Hamur ilçesinde de kazı çalışması yaptığı tespit edilen 7 kişi gözaltına alındı.
Olay yerlerinde 2 dedektör, 1 kamera ve kazı için gerekli olan malzemeler ele geçirildi. - AĞRI