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Ağrı'da JASAT Mercek-6 Operasyonunda 15 Kişi Tutuklandı

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Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen JASAT Mercek-6 Operasyonunda, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sonucunda 15 kişi tutuklandı.

Ağrı'da jandarma tarafından yapılan JASAT Mercek-6 operasyonunda 15 kişi tutuklandı.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, aranan şahısların yakalanmasına yönelik, 17-30 Nisan 2024 tarihleri arasında yapılan JASAT Mercek-6 Operasyonunda, "İfadesinin alınmasına yönelik" aranma kaydı bulunan 39, 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11, 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3, 10-20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1 aranan şahıs yakalandı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ağrı Valiliği Jandarma JASAT Ağrı Tutuklama Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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