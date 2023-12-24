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Ağrı'da iki yolcu otobüsü devrildi, 6 kişi yaralandı

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Ağrı-Doğubayazıt karayolunda meydana gelen kazada, bir yolcu otobüsü Diyadin sapağına 5 kilometre kala devrildi. Ayrıca Eleşkirt ilçesinde de bir yolcu otobüsü fırtına nedeniyle devrildi. Toplamda 6 kişi yaralandı.

Ağrı'da iki yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, Ağrı-Doğubayazıt karayolunda meydana geldi. Ö.E. yönetimindeki 61 S 1666 plakalı yolcu otobüsü, Doğubayazıt ilçesinden Ağrı merkeze seyir halindeyken Diyadin sapağına 5 kilometre kala kontrolden çıkarak devrildi. Kazada otobüs sürücüsü Ö.E. ile yolculardan U.B., B.G., F.E., İ.Y. ve O.Ş. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Diyadin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde de bir yolcu otobüsü tipi ve fırtına nedeniyle devrildi. Kazada hafif yaralıların olduğu öğrenildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eleşkirt Fırtına Diyadin Ağrı Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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