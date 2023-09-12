Ağrı'da Güvenlik Korucusu Eşi ve Ailesini Öldürdü

Ağrı'nın Patnos ilçesinde bir güvenlik korucusu, evi terk eden eşi ve ailesini tabancayla vurarak öldürdü. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi de yaralandı. Cinayet şüphelisi ise hala firarda.

AĞRI'nın Patnos ilçesinde bir süre önce evi terk edip ailesinin yanına giden eşi Birsel (24) ile kayınbiraderi Fecri Tunç'u (32) tabancayla vurarak öldüren, kayınvalidesi ile öldürdüğü kayınbiraderinin eşini de yaralayan güvenlik korucusu Metin Tunç'u yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, dün saat 01.00 sıralarında Patnos ilçesi Cami Mahallesi'nde meydana geldi. Güvenlik korucusu Metin Tunç, bir süre önce evi terk eden eşi Birsel ile konuşmak üzere, aynı zamanda akrabası olan kayınvalidesinin evine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Metin Tunç, eşi ve onun ailesine peş peşe ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, Tunç'un kayınbiraderi Fecri Tunç'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan eşi Birsel Tunç ile kayınvalidesi Hatun (50) ve kayınbiraderinin eşi Nuriye Tunç (28) ise hastaneye kaldırıldı. Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Birsel Tunç da doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Yapılan otopsinin ardından hastane morgundan alınan Fecri Tunç ile Birsel Tunç'un cenazeleri, dün Doğubayazıt ilçesindeki asri mezarlıkta yan yana toprağa verildi. Tedavileri devam eden yaralıların durumlarının ise iyi olduğu öğrenildi.Olaydan sonra firar eden cinayet şüphelisi Metin Tunç'un yakalanması için çalışmalar devam ediyor. (DHA)