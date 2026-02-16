Haberler

Ağrı'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5 şüpheli yakalandı

Ağrı'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 5 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, göçmen kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonla 5 kişiyi yakaladı. Operasyonlarda ruhsatsız tüfekler ve cep telefonları ele geçirildi.

Ağrı'da göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon sonucunda 2 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet dolu kartuş ve 4 adet cep telefonu ele geçirildi. Göçmen kaçakçılığı organizatörlüğü yaptığı belirlenen 5 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
Feti Yıldız'dan 'Umut hakkı' açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak

Öcalan'a umut hakkıyla ilgili MHP'den çok kritik mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
Arda Kural sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta son haliyle dikkat çekti

Yerli Leonardo Dicaprio'nun yeni halini görünce inanamayacaksınız
TikTok yayını facia ile bitti

TikTok yayını facia ile bitti
Evde eşiyle yakaladığı adamı öldüren başkomisere 10 yıl hapis cezası

Eşiyle yakaladığı adama kurşun yağdırdı! İşte başkomiserin ifadesi
Tartışma yaratan görüntüler! Herkes Ancelotti'yi konuşuyor

Tartışma yaratan görüntüler! Bütün dünya onu konuşuyor
Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçaklayıp, sonra babasını aramış

Kayseri'de vahşet! Önce katletti sonra "Kızını kestim, gel al" dedi
Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay: Şaka sandım, hala şoktayım

Türkiye'de yaşayan Ukraynalı kadını şaşırtan olay