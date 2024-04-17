Ağrı'da firari jandarmalar yakalandı

Ağrı'da çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 2 firari jandarma tarafından yakalandı.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Patnos ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik JASAT'lartarafından yapılan çalışmalar neticesinde "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K ve "Bir Yabancıyı Ülkeye Sokan veya Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H isimli şahıslar yakalanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI