Üye Girişi
Haberler

Ağrı'da firari jandarmalar yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Patnos ilçesinde aranan 2 şahıs yakalandı. M.K ve M.H isimli şahıslar çeşitli suçlardan hapis cezası bulunuyordu.

Ağrı'da çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 2 firari jandarma tarafından yakalandı.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Patnos ilçesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik JASAT'lartarafından yapılan çalışmalar neticesinde "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K ve "Bir Yabancıyı Ülkeye Sokan veya Ülkede Kalmasına İmkan Sağlama" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H isimli şahıslar yakalanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ağrı Valiliği Jandarma Patnos Ağrı Güvenlik Cezaevi Yakalama Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title