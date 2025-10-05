Haberler

Ağrı'da Emniyet Müdürlüğü Öğrencileri Bilgilendirdi

Güncelleme:
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü, İbrahim Çeçen Üniversitesinde 1500 öğrenciye güvenlik, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve uyuşturucuyla mücadele konularında bilgilendirme etkinliği düzenledi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İbrahim Çeçen Üniversitesinde 1500 öğrencinin katılımıyla çeşitli konularda bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirdi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1 Ekim 2025 tarihinde üniversitede düzenlenen 2025-2026 Akademik Yılı Oryantasyon Programı kapsamında, polislik mesleği, genel güvenlik kuralları, güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve dijital okuryazarlık konularında öğrencilere bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca, uyuşturucuyla mücadele uygulamaları, "Narko Gençlik" projesi, terör örgütlerinin propaganda faaliyetlerine karşı farkındalık oluşturma, KADES programının tanıtımı, dolandırıcılık yöntemleriyle mücadele ve 112 Acil Çağrı Hattının etkin kullanımı konularında sunumlar gerçekleştirildi.

Etkinlikte, katılımcılara çeşitli bilgilendirici broşürler dağıtıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
