Ağrı'da Emniyet Denetimleri Devam Ediyor
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla şehir genelinde cadde ve sokaklarda denetimlerine kesintisiz devam ediyor. Denetimlerde kimlik kontrolleri ve trafik düzenine dikkat ediliyor.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliği için kent genelinde cadde ve sokaklarda denetimlerine devam ediyor.
Ağrı'da Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla uygulamalarını kesintisiz sürdürüyor. Kent merkezinde ve farklı noktalarda gerçekleştirilen denetimlerde, vatandaşların güvenliği için kimlik kontrolleri yapılırken trafik düzenine de dikkat ediliyor. Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uygulamalarını günün her saatinde devam ettirdiği ve şehirde huzur ortamının korunması için çalışmaların kararlılıkla sürdüğü belirtildi. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa