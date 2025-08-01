Ağrı'da Elektrik Direğinden Düşen Teknisyen Hayatını Kaybetti

Ağrı'da Elektrik Direğinden Düşen Teknisyen Hayatını Kaybetti
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Doğubayazıt ilçesinde elektrik direğinde bakım-onarım çalışması yapan 30 yaşındaki teknisyen Harun Yaşar, düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Sağlıksu köyünde bakım-onarım çalışması yaptığı sırada elektrik direğinden düşen teknisyen hayatını kaybetti.

Doğubayazıt ilçesine bağlı Sağlıksu köyünde elektrik direğinde bakım-onarım çalışması yapan teknisyen Harun Yaşar (30), henüz belirlenemeyen bir nedenle direkten düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından Doğubayazıt Yaşar Eryılmaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yaşar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

1 çocuk babası olduğu öğrenilen Harun Yaşar'ın, Doğubayazıt ilçesine bağlı Tanıktepe köyü nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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