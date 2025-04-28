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Ağrı'da Düzensiz Göç ve Sınır Güvenliği Toplantısı

Ağrı'da Düzensiz Göç ve Sınır Güvenliği Toplantısı
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Ağrı Valisi Mustafa Koç başkanlığında düzenlenen toplantıda, sınır güvenliği, kaçakçılıkla mücadele ve yasa dışı geçişlerin önlenmesine yönelik tedbirler ele alındı. Vali Koç, güvenlik için iş birliğine devam edeceklerini vurguladı.

Ağrı Valisi Mustafa Koç başkanlığında, ilgili birimlerin katılımıyla "Düzensiz Göç ve Sınır Güvenliği" konulu toplantı gerçekleştirildi.

Gürbulak Sınır Kapısı toplantı salonunda düzenlenen programda, sınır hattının güvenliğinin sağlanması, kaçakçılıkla mücadele ve yasa dışı geçişlerin önlenmesine yönelik alınacak tedbirler değerlendirildi.

Toplantıda, mevcut uygulamalar gözden geçirilerek, sahadaki güvenlik tedbirlerinin artırılması, teknolojik imkanlardan daha etkin yararlanılması ve birimler arası koordinasyonun güçlendirilmesi konularında kararlar alındı.

Vali Koç, yaptığı konuşmada, sınır güvenliğinin önemine dikkati çekerek, "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için tüm kurumlarımızla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Toplantıya, Iğdır'da konuşlu 5. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Cavit Tütüncü, Doğubayazıt Kaymakamı Murat Ekinci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, İl Göç İdaresi Müdürü İhsan Şeker ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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