Ağrı'da Düğünlerde Silah Patlatmaya Yüz Tanıma Dronu ile Önlem

Ağrı'nın Patnos ilçesinde düğünlerde silah patlatmalarına karşı gece görüşlü yüz tanıma dronlu önlem alınıyor. İlçede artık düğünler silah atmalarına karşı Dronla kayıt altına alınacak.

Patnos'ta düğünlerde silah atanlara tutuklama ve 500 bin Türk Lirası para cezası verileceği kararı alındı.

Patnos Kaymakamlığı ve Patnos ilçe Emniyet müdürlüğünün aldığı ortak kararla, bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakası gibi organizasyonlar sırasında meskün mahallerde ateşli silahlarla havaya ateş açılması durumunda ciddi cezalar geleceği açıklandı.

Yapılan açıklamada; 'Emniyet Müdürlüğümüzce kişilerin can güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeninin sağlanması çerçevesinde meskun mahallerde havaya ateş açılmasının önlenmesi bu çerçevede yaralama ve ölüm gibi istenmeyen olaylara meydan verilmemesine yönelik tedbirlerin alınması büyük önem arz etmektedir.

Vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içinde yaşamaları Devletimizin asli görev ve sorumluluklarındandır. İlçemiz genelinde bayram, düğün, uğurlama, spor müsabakası gibi organizasyonlar sırasında meskün mahallerde ateşli silahlarla havaya ateş açılması nedeniyle, yaralama ve ölüm olaylarının meydana geldiği görülmektedir. Bazı organizasyonlarda kamu görevlileri tarafından da ateşli silah ile havaya ateş açıldığı, havaya açılan ateş sonucu vatandaşlarımızdan yaralananların olduğuna dair sosyal medyada paylaşımların yer aldığı, basın yayın organlarında buna benzer haberlerin yayınlandığı görülmektedir.

5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kişilerin can güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, kamu düzeni ve esenliğinin sağlanması amacıyla; düğün, nişan, eğlence ve benzeri organizasyonlar sırasında, ateşli silahla havaya ve çevreye ateş edilmesine müsaade edilmemesi önem arz etmektedir. Bu vesile ile müdürlüğümüzün aldığı karar gereği 3 adet gece görüşlü yüz tanıma Dronu ile düğünler aralıksız havadan kayıt altına alınıp silah attıkları tespit edilen düğün sahibine tutuklama ve ayrıca 500 bin Türk Lirası ceza verileceği kararı alınmıştır' denildi. - AĞRI