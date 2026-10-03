Ağrı’da binlerce öğrenci güvenlik ve dijital risklere karşı bilgilendirildi

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Ağrı'da yeni eğitim-öğretim yılı öncesi ve eğitim dönemi içerisinde polis ekiplerince üniversite ve okullarda güvenlik, terörle mücadele ve dijital farkındalık konularında bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Çalışmalarda binlerce öğrenciye ulaşıldı.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, öğrencilerin güvenli ve bilinçli bir eğitim hayatı sürdürebilmeleri amacıyla farklı şubelerin katılımıyla bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında terörle mücadele, siber güvenlik, güvenli internet ve sosyal medya kullanımı, siber zorbalık, bilişim dolandırıcılığı, akran zorbalığı ve 112 Acil Çağrı Hattı'nın doğru kullanımı gibi konularda öğrencilere yönelik eğitimler düzenlendi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) kapsamında, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı öncesinde Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi kampüsünde "El Ele Güvenli Geleceğe" temalı stant etkinliği gerçekleştirildi. Öğrencilerin terör faaliyetlerine karşı bilinçlendirilmesi, terör örgütlerinin eleman temin etme girişimlerine karşı farkındalık oluşturulması ve ortak güvenlik bilincinin geliştirilmesinin amaçlandığı etkinlikte, stantları ziyaret eden öğrencilere bilgilendirme yapıldı. Çalışma kapsamında BÖF logolu ajanda, not defteri, kitap ayracı, broşür ve tükenmez kalem dağıtılırken toplam 5 bin 750 öğrenciye ulaşıldı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 28 Eylül-2 Ekim 2026 tarihleri arasında SİBERAY programı kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirildi. Öğrencilere siber güvenlik ve güvenli sosyal medya kullanımı, siber zorbalıkla mücadele, bilişim dolandırıcılığı ve veri güvenliği, zararlı yazılımlar, dijital bağımlılık ve oyunlar konusunda bilgi verildi. Çalışmalarda toplam 8 bin öğrenciye ulaşıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekiplerince ise çocuk ve gençlerin güvenli internet kullanımı konusunda bilinçlendirilmesi, olumsuz davranışlardan korunmaları ve karşılaşabilecekleri risklere karşı farkındalıklarının artırılması amacıyla okul ziyaretleri gerçekleştirildi. İl merkezindeki Hayrettin Atmaca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi, Şinasi Ünsal Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ve 15 Temmuz Şehitleri İlkokulunda bin 987 öğrenciye güvenli sosyal medya kullanımı, 112 Acil Çağrı Hattı'nın doğru ve etkin kullanımı, akran zorbalığı ve zorbalıkla baş etme yöntemleri anlatıldı.

22 Eylül-1 Ekim 2026 tarihleri arasında yürütülen 8 günlük bilgilendirme faaliyetleri kapsamında ise 26 okul ziyaret edilerek 7 bin 798 öğrenciye ulaşıldı. Çalışmalarla öğrencilerin karşılaşabilecekleri risklere karşı bilinçlendirilmesi ve güvenli internet kullanımının yaygınlaştırılması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı