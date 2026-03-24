Ağrı'da askeri araç kazası: 1 uzman çavuş şehit oldu

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde devriye görevi yapan askeri aracın devrilmesi sonucu bir asker şehit oldu, bir asker ise yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, görev için ilçeden hareket eden askeri araç henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada, Hatay'ın Kırıkhan ilçesi nüfusuna kayıtlı 2003 doğumlu Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay olay yerinde şehit oldu. Kazada yaralanan diğer askerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Şehit Açay'ın acı haberi, askeri yetkililer tarafından Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Demirkonak Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, şehit asker için resmi törenin Iğdır'da düzenlenmesinin beklendiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı konu ile ilgili yazılı açıklama yaparak "24 Mart 2026 tarihinde Ağrı Doğubayazıt'ta meydana gelen askeri araç kazasında, kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Yusuf Açay şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda "Kahrama silah arkadaşımız, askeri araç kazası sonucunda 24 Mart 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve milletimize başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
