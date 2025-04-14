Ağrı'da Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Düzenlendi

Ağrı'da Vali Mustafa Koç başkanlığında asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ağrı Valiliği toplantı salonunda, ildeki güvenlik durumu ve asayişle ilgili bilgi vermek amacıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantıya Ağrı Valisi Mustafa Koç'un yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Fatih Cemal Kiper ve İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar da katıldı. Toplantıda, kentteki güvenlik durumuna ilişkin önemli veriler ve yapılan çalışmalar aktarıldı. Vali Mustafa Koç, güvenliğin sağlanması adına tüm kolluk kuvvetlerinin sahada olduğunu belirtti.

Asayişte Önemli Gelişmeler

Ağrı'da asayişe yönelik Mart ayında yaşanan olaylarla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Koç, "2025 yılı Mart ayında, 'kişilere karşı işlenen suçlar' kapsamında toplam 263 olay yaşandı. Bu suçların yüzde 99'u aydınlatıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre bu suçlarda yüzde 16'lık bir azalma sağlandı. Ayrıca, 'mal varlığına karşı işlenen suçlar' da yüzde 16 oranında azaldı ve bunların yüzde 85'i aydınlatıldı" dedi.

Vali Koç, güvenlik güçlerinin özverili çalışmalarının devam edeceğini ve güvenlik alanında elde edilen başarıların halkın desteğiyle daha da artacağını söyledi.

Terörle Mücadele ve Güvenlik Önlemleri

Ağrı'nın terörle mücadele noktasındaki kararlılığını da vurgulayan Vali Koç, "Mart ayında terörle mücadele kapsamında 68 operasyon gerçekleştirildi. Bu operasyonlar, ilimizdeki terör faaliyetlerini engellemeye yönelik önemli bir adım oldu. Ayrıca, 17 terör operasyonunda 16 şahıs gözaltına alındı ve bir şahıs tutuklandı" şeklinde konuştu.

Ağrı'da güvenlik birimlerinin terör tehditlerini bertaraf etmeye devam edeceğini belirten Koç, "Huzur ve güven ortamını korumak adına tüm birimlerimizle birlikte kararlı bir şekilde mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Uyuşturucuyla Mücadele ve Kaçakçılık

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında Mart ayında 17 operasyon gerçekleştirilirken, 40 uyuşturucu olayına müdahale edildiğini aktaran Vali Koç, "Bu operasyonlar neticesinde 19 kişi hakkında adli işlem yapıldı. 17 kişi tutuklandı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler arasında 2.439 gram metamfetamin, 131 gram esrar ve 107.000 adet sentetik uyuşturucu hap bulunuyor" dedi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede de önemli başarılar elde edildiğini belirten Koç, "Mart ayında kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 2 kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi. Bu operasyonlarda 2 şahıs gözaltına alındı, 9 silah ele geçirildi. Kaçakçılık suçlarıyla mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" şeklinde konuştu.

Göçmen Kaçakçılığına Karşı Etkin Mücadele

Ağrı'nın coğrafi konumunun, göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göç konusunda kritik bir rol üstlendiğini belirten Vali Koç, bu soruna karşı yürütülen mücadelenin etkin bir şekilde devam ettiğini ifade etti. 2025 yılı Mart ayında 25 göçmen kaçakçılığı operasyonu yapıldığını söyleyen Koç, bu operasyonlar sonucunda 16 kişinin tutuklandığını ve 1.477 düzensiz göçmenin Türkiye'ye girişinin engellendiğini bildirdi.

Siber Suçlarla Mücadele ve Trafik Önlemleri

Siber suçlarla mücadele konusunda da Ağrı Valiliği'nin kararlı çalışmalar yürüttüğünü belirten Koç, Mart ayında 84 siber olaya müdahale edildiğini ve çeşitli dijital suçların önlendiğini ifade etti.

Trafik güvenliği konusuna da değinen Vali Koç, Ramazan Bayramı ve Mart ayında yaşanan trafik kazalarına ilişkin şunları söyledi: "Mart ayında ilimizde 157 trafik kazası meydana geldi ve 2 vatandaşımız hayatını kaybetti. 128 vatandaşımız ise yaralandı. 100.549 araç denetlendi ve kurallara uymayan 11.383 araca işlem yapıldı."

Sonuç olarak, Ağrı'da güvenliğin sağlanması adına tüm güvenlik birimleri ve halkın iş birliği ile büyük bir özveriyle çalışmaların sürdüğünü belirten Vali Mustafa Koç, ildeki huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik tüm tedbirlerin kararlılıkla alındığını vurguladı. - AĞRI