Ağrı'da Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Kavga: 4 Kişi Gözaltında
Ağrı'da bir arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 6 kişi arasında arbede yaşandı. Olay yerine gelen polis ekipleri 4 kişiyi yakaladı, 2 kişi ise hastanede tedavi ediliyor.
Edinilen bilgilere göre Ağrı'da, Cumhuriyet Mahallesi Merkez Camii arkasında kavga ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine hızlı bir şekilde intikal etti. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 6 kişiden 4'ü yakalanırken, 2 kişi hastanedeki tedavilerine devam ediyor.
Yakalanan 4 kişiden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakılırken, gözaltındaki 3 kişinin adli işlemleri devam ediyor. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa