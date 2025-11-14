Ağrı'da Arazi Anlaşmazlığı Nedeniyle Kavga: 4 Kişi Gözaltında

Ağrı'da 6 kişi arasında çıkan kavga polis ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. 6 kişiden 4'ü yakalandı, 2 kişi hastanede tedavi görüyor.

Edinilen bilgilere göre Ağrı'da, Cumhuriyet Mahallesi Merkez Camii arkasında kavga ihbarı alan polis ekipleri, olay yerine hızlı bir şekilde intikal etti. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 6 kişiden 4'ü yakalanırken, 2 kişi hastanedeki tedavilerine devam ediyor.

Yakalanan 4 kişiden 1'i ifadesinin ardından serbest bırakılırken, gözaltındaki 3 kişinin adli işlemleri devam ediyor. - AĞRI