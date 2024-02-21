Ağrı'da aranan 4 firari yakalandı

Ağrı'da çeşitli suçlardan hakkında arama kaydı bulunan 4 firari yakalandı.

Ağrı Valiliği İl Jandarma komutanlığınca huzur ve güven uygulaması doğrultusunda aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.T ve 4 yıl 4 ay hapis cezası bulunan M.S.K, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö ve ruhsatsız silah taşıma suçundan 15 ay hapis cezası bulunan M.S.D tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AĞRI