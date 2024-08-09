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Ağrı'da Aranan 3 Şüpheli Yakalandı

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Ağrı İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yapılan titiz çalışmalar sonucu çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağrı'da çeşitli suçlardan aranan 3 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerinin titiz çalışmaları sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ağrı İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Doğubayazıt ve merkez ilçelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi. Yapılan çalışmalar neticesinde, "silahla tehdit", "kasten yaralama" ve "dolandırıcılık" suçlarından 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.A., "bir yabancıyı ülkeye sokan veya ülkede kalmasına imkan sağlama" suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.K. ve "cinsel taciz" suçundan 4 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. isimli şüpheliler yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini açıkladı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı JASAT Güvenlik Cezaevi Yakalama Suç 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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