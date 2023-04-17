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Ağrı'da 85 yaşındaki şahsın üzerine sarılı halde saklanmış Afyon sakızı yakalandı

Ağrı'da 85 yaşındaki şahsın üzerine sarılı halde saklanmış Afyon sakızı yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Ağrı'da İran plakalı bir yolcu otobüsünde arama yapan ekipler, bir kişinin vücuduna sarılı halde 3 kilogram 200 gram Afyon sakızı ele geçirdi.

Ağrı'da İran plakalı bir yolcu otobüsünde arama yapan ekipler, bir kişinin vücuduna sarılı halde 3 kilogram 200 gram Afyon sakızı ele geçirdi.

Ağrı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, Şeker Kavşağı Narkotik Uygulama Noktasında İran-İstanbul seferi yapan İran plakalı bir yolcu otobüsünde yapılan aramalar neticesinde, M.K (85) isimli şahsın vücuduna sarılmış halde saklanmış 3 bin 200 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Adli işlemler için gözaltına alınan şahsın Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edileceği bildirildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Afyon İran Ağrı 3. Sayfa Haberler

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