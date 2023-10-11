Ağrı'da 19 Yıl Hapis Cezası Bulunan Dolandırıcı Yakalandı

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı JASAT'lar tarafından aranan ve 33 farklı dolandırıcılık suçundan hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. isimli şahıs yakalandı. Tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Ağrı'da dolandırıcılık suçundan 19 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı JASAT'lar tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan faaliyet iler doğrultusunda, 33 farklı dolandırıcılık suçundan aranan ve hakkında 19 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. isimli şahıs yakalandı. A.Ö yapılan işlemlerin ardından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AĞRI