Ağrı'da 150 Bin Lira Değerinde Kehribar Tesbih ve Gümüş Yüzük Ele Geçirildi

Ağrı'da jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada piyasa değeri 150 bin lira olan kehribar tesbih ve gümüş yüzük ele geçirildi.

Ağrı Valiliği İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gümrük Muhafaza ve Gümrük KİM personelleri ile Doğubayazıt ilçesinde gümrük sahası içerisinde, şüpheli hareketler sergileyen iki şahsın üst ve eşyalarında yapılan aramada, piyasa değeri 150 bin kira olan gümrük kaçağı 42 adet gümüş yüzük ve 5 adet kehribar tesbih ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - AĞRI