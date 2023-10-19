Ağrı'da jandarma tarafından yapılan yol kontrolünde, İran uyruklu bir kişinin çantasında 1 milyon 110 bin lira değerinde kaçak botoks ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Ağrı'da 1 Milyon 110 Bin Lira Değerinde Kaçak Botoks Ele Geçirildi

AĞRI'da yol kontrolü yapan jandarma, İran uyruklu bir kişinin çantasında piyasa değeri 1 milyon 110 bin lira olan botoks ele geçirdi.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolünde durdurduğu bir yolcu otobüsünde arama yaptı. Jandarma ekiplerinin aramasında İran uyruklu bir kişinin çantasında 740 adet kaçak botoks ele geçirildi. Piyasa değeri 1 milyon 110 bin lira olan botoksa el koyan jandarma, İran uyruklu şüpheliyi gözaltına aldı.