Ağrı 3. sayfa haberleri | Ağrı'da kaçak sigara ve benzin ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Ağrı 3. sayfa haberi... Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yol kontrol uygulamasında kaçak sigara, benzin ve motorin ele geçirildi. Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yol kontrol uygulamasında kaçak sigara, benzin ve motorin ele geçirildi. Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, "Doğubayazıt Jandarma ekiplerimizce 27 Eylül tarihli yol kontrol uygulamasında, bir tırda yapılan aramada bin 100 paket kaçak sigara, 70 litre kaçak benzin ve 1700 litre kaçak motorin ele geçirilmiştir. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi. - AĞRI Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Doğubeyazıt Ağrı 3. Sayfa Haberler

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