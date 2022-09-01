Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ağrı 3. sayfa haberi... Ağrı'da kaçak bin 175 litre motorin ve 490 paket sigara ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Edinilen Ağrı haberine göre Ağrı'da kaçak bin 175 litre motorin ve 490 paket sigara ele geçirildi Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yurda kaçak yollarla sokulan bin 175 litre motorin ve 490 paket sigara ele geçirildi.

Ağrı'da kaçak bin 175 litre motorin ve 490 paket sigara ele geçirildi

AĞRI - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yurda kaçak yollarla sokulan bin 175 litre motorin ve 490 paket sigara ele geçirildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Doğubayazıt Büro Amirliği ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, Vatan Mahallesi'nde bulunan baraka şeklindeki bir iş yeri ve bahçesinde yaptıkları aramada gümrük kaçağı olduğu belirlenen bin 175 litre motorin ile 490 paket sigara ele geçirdi.

Ekipler olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Recep Çirik - 3. Sayfa

Doğubeyazıt Ağrı 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title