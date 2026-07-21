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Ağlayan çocuğu sakinleştirmeye çalışan engelli kadın dayak yedi

Ağlayan çocuğu sakinleştirmeye çalışan engelli kadın dayak yedi
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bir parkta ağlayan küçük kız çocuğunu sakinleştirmeye çalışan zihinsel engelli kadın, çocuğun annesi tarafından şiddete uğradı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde bulunan bir parkta ağlayan çocuğu sakinleştirmeye çalışan engelli vatandaş, çocuğun annesinin şiddetine maruz kaldı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Menderes Mahallesi Kanal Boyu Parkı'nda yaşı küçük bir kız çocuğunun ağladığını fark eden ismi öğrenilemeyen zihinsel engelli bir kadın, küçük çocuğun yanına gelerek onu sakinleştirmek ve ağlamamasını istedi. Zihinsel engelli kadın, küçük çocuğu sakinleştirmeye çalıştığı esnada durumu gören çocuğun annesi hızla gelerek zihinsel engelli kadına şiddet uyguladı.

Küçük çocuğunu kucağına alan anne, daha sonra park yerinden uzaklaştı - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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