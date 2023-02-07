Ağlamaktan sesi kısılan kadının feryatları yürek dağladı: Niye gelmediniz hiç biriniz?

Deprem bölgesinde yakınlarını kaybeden bir kadının feryatları yürekleri dağladı. Ağlamaktan sesi kısılan kadın, "Bugün kızımın ölüsünü verdiler bana. İmdat istemiş, soğuktan ölmüş yavrum benim. Niye gelmediniz hiç biriniz?" diyerek feryat etti.

AFAD'ın verilerine göre saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7; saat 13.24'te Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Gaziantep, Adana, Malatya, Hatay, Adıyaman ve Şanlıurfa başta olmak üzere diğer pek çok ilde hissedilen depremlerle çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetti.

Deprem bölgesinde yakınlarını kaybeden bir kadının feryatları ise adeta yürekleri dağladı. Arama kurtarma ekiplerinin zamanında gelmediğini ifade eden talihsiz kadın, "Bugün kızımın ölüsünü verdiler bana. İmdat istemiş, soğuktan ölmüş yavrum benim. Niye gelmediniz hiç biriniz?" ifadelerini kullandı.