Ağır hasarlı apartman, prefabrik iş yerinin üzerine çöktü

Hatay'ın Samandağ ilçesinde ağır hasarlı 5 katlı apartman, yıkım sırasında yan taraftaki iki katlı prefabrik iş yerinin üzerine çöktü.

APARTMAN, PREFABRİK İŞ YERİNİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Olay, saat 18.30 sıralarında ilçeye bağlı Atatürk Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezde depremlerde ağır hasar alan 5 katlı apartmanın mahkeme kararıyla yıkımına karar verildi. Yıkım için çalışma başlatılan bina, yan tarafında dönerci olarak kullanılan 2 katlı prefabrik iş yerinin üzerine çöktü.

ŞANS ESERİ İŞ YERİ KAPALIYMIŞ

Yıkım çalışmasının başlatılmasının ardından iş yerinin kapalı olması sayesinde olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yıkımdan dolayı iş yerini 2 gündür kapalı tuttuğunu anlatan döner dükkanı işletmecisi Zekat Gümüş, "Ben de burada 2 gündür arkadaşlarla mesai yapar gibi gelip gidiyordum. Maalesef 2 günden sonra yıkım şirketi üçüncü kolonlardan patlatmaları gerekirken binanın aynı hizasındaki kolonları patlatarak binanın yıkılmasını sebep oldu. Bina 2 katlı ve prefabrik bir yapıydı, dönerci işletmeseydi içindeki tüm eşyalar ile yıkıldı" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.