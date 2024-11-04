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Ağaçtan Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti

Ağaçtan Düşen Yaşlı Adam Hayatını Kaybetti
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde budama yaptığı ağaçtan düşen 75 yaşındaki İbrahim Bozkurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde budama yaptığı sarada ağaçtan düşen yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kahta ilçesine bağlı Burmapınar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Bozkurt (75) tarlada budamak için çıktığı ağaçtan dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan yaşlı adamın yerde hareketsiz yattığını gören köylüler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı adamı ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Bozkurt, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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