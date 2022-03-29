Ağaç keserken elektrik akımına kapılarak öldü - Haberler

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Ağaç keserken elektrik akımına kapılarak öldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ağaç keserken elektrik akımına kapılarak öldü

Çanakkale'de ağaç budarken kesilen dalların yüksek gerilim tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan yaşlı adam hayatını kaybetti.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'de ağaç budarken kesilen dalların yüksek gerilim tellerine temas etmesi sonucu akıma kapılan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çan ilçesinde ikamet eden 70 yaşındaki Hasan Damar, önceki gün Yenice ilçesine bağlı Davutköy köyün 1 kilometre uzaklıkta mezarlık mevkiinde bulunan tarlasında, aşılatmak için ceviz ağaçlarının kollarını motorlu testere ile kesmeye başladı. Bu sırada kesilen dalların enerji nakil hattına düşmesi sonucunda Damar, elektrik akımına kapılarak can verdi.

Jandarma ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hasan Damar, Çanakkale, Ceviz, 3. Sayfa, Haberler

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