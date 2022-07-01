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Ağabeyinin yanlışlıkla vurduğu Emirhan toprağa verildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ağabeyinin yanlışlıkla vurduğu Emirhan toprağa verildi

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde, silahla oynayan ağabeyi tarafından vurularak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emirhan Akbaş, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde, silahla oynayan ağabeyi tarafından vurularak hayatını kaybeden 15 yaşındaki Emirhan Akbaş, düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Köklük Mahallesi Fatih mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babalarının tabancası ile oynamaya başlayan kardeşlerden 17 yaşındaki Tuğrul A., silahla oynarken kaza ile kardeşini vurarak, hayatını kaybetmesine neden oldu.

Hayatını kaybeden Emirhan için Köklük Mahallesi Merkez Camii'nde Cuma namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi. Acı haberi gurbette alarak memlekete gelen baba Orhan Akbaş, cenazede güçlükle ayakta dururken, aile burada taziyeleri kabul etti. Bu esnada küçük çocuğun annesinin feryatları da yürekleri dağladı.

Alınan helalliğin ardından kılınan cenaze namazı sonrası cenaze, Köklük Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çaybaşı Fatih Ordu 3. Sayfa Haberler

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