Ağabeyi tarafından öldürülen vatandaş toprağa verildi

Çankırı'da tartıştığı ağabeyi tarafından tabancayla vurularak öldürülen vatandaşın cenazesi toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Yapraklı ilçesi Akyazı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Hurşit ve ağabeyi Recep Hurşit arasında miras anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Recep Hurşit, yanında bulunan tabancayla Hasan Hurşit'e ateş etti. Kurşunun isabet ettiği Hasan Hurşit, kaldırıldığı Çankırı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Recep Hurşit ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çankırı İl Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan Hasan Hurşit'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Hurşit'in cenazesi Yapraklı Çarşı Camii'nde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
