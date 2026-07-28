Haberler

Hatay'da yılan paniği: 2 yılan itfaiye tarafından yakalandı

Hatay'da yılan paniği: 2 yılan itfaiye tarafından yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay’da yerleşim alanlarına giren 2 yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Hatay'da yerleşim alanlarına giren 2 yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı. Dörtyol ilçesinde ağa dolanan yılan itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla zarar verilmeden kurtarıldı.

Akdeniz bölgesinde havaların ısınmasıyla yılanlar sıklıkla yerleşim alanlarında görülmeye başlandı. Hatay'da yerleşim yerlerine yılan giren vatandaşlar çareyi itfaiye ekiplerinde buluyor. Dörtyol ve Arsuz ilçelerinde yerleşim alanlarına giren 2 yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı. Dörtyol ilçesinde ağa dolanan yılan itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla zarar verilmeden kurtarıldı. Yılanlar, doğal yaşam alanlarına bırakıldılar.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaş'ta orman yangını! Havadan ve karadan müdahale başladı

Turizm cennetinde korkutan yangın! Ekipler seferber oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hatay'da 3 çoocuk babası adam iş yerinde ölü bulundu

Telefonlara cevap vermeyince iş yerine gidildi! Genç adamdan acı haber
Defne Samyeli'den şaşırtan itiraf! Evliyken eski aşkını aramış

Defne'den yıllar sonra olay itiraf: Evliyken çocukluk aşkımı bulup...
Ankara'da 'gay' bar işletmesine operasyon

Skandal görüntülerin ardından operasyon! Hem de şehrin göbeğinde
Muslera'dan yürek burkan sözler: Acı çekiyorum, böyle bir şey beklemiyordum

Muslera'dan yürek burkan sözler: Acı çekiyorum, bunu beklemiyordum
İstanbul'da 7 ayrı suç örgütüne operasyon: 28 şüpheli gözaltında

Vatandaşı canından bezdirmişlerdi: 3 başsavcılık düğmeye bastı
El Chapo'nun eşi cezaevinden çıktıktan sonra fenomene dönüştü

Cezaevinden çıktı, fenomen oldu! Eşinin adını duyan ürperiyor
Başlamadan bitecekti! Kız istemeye gelen aileye büyük ayıp

Kız istemeye gelen aileye büyük ayıp