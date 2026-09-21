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Afyonkarahisar Sandıklı'da jandarma mesire alanlarını denetledi, 50 bin TL ceza kesti

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Afyonkarahisar Sandıklı'da jandarma mesire alanlarını denetledi, 50 bin TL ceza kesti
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jandarma, Akdağ Tabiat Parkı, Hüdai Kaplıcaları ve Akharım Beldesi mesire alanlarında denetim yaptı. Denetimde 35 personel görev alırken 320 kişi sorgulandı, 40 araç trafik ve 25 araç asayiş yönünden kontrol edildi, 50 bin TL ceza uygulandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde jandarma ekipleri Akdağ Tabiat Parkı, Hüdai Kaplıcaları ve Akharım Beldesi mesire alanlarında denetimler yaptı.

Sandıklı İlçe Jandarma ekipleri vatandaşların huzur ve güven içerinde vakit geçirebilmeleri, kamu düzenin korunması, trafik güvenliğinin temini ve çevre il ormanların korunması amaçlı Akdağ Tabiat Parkı, Hüdai Kaplıcaları ve Akharım Beldesi mesire alanlarında denetim yaptı. Denetimlerde asayiş timleri, komando timleri ve trafik jandarma timlerinden oluşan 35 personel görev yaptı. Denetim çalışmaları kapsamında 320 şahısın asayiş yönünde sorgulaması, 40 aracın trafik kontrolü, 25 aracın asayiş yönünden kontrolü gerçekleştirildi.

Yapılan uygulama ve denetimlerde toplam 50 bin TL idari para cezası uygulanırken başka olumsuzlukla karşılanmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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