Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı 35 anne ve anne adayına eğitim verdi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 35 anne ve anne adayına eğitim verdi.

Afyonkarahisar ili Evciler ilçesi Gökçek köyünde bulunan Dr. Sadık Ahmet İlkokulunda gerçekleştirilen eğitime ilgi yoğun oldu. En iyi Narkotik Polisi; Anne projesiyle 35 anne ve anne adayına seminer verdi. Seminerin sonunda anne ve anne adayları merak ettikleri sorunların da cevaplarını buldu. - AFYONKARAHİSAR