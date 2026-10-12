Afyonkarahisar Emirdağ'da otomobil inşaat temeline düşerek 1 kişiyi yaraladı

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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobil, bir inşaatın temeline düştü.

Kaza, Emirdağ ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç ardından yol kenarında bulunan ve inşaatına yeni başlanan binanın temeline düştü. Temel ile istinat duvarı boşluğu arasında sıkışan araçta 1 kişi yaralandı. Yaralı şahıs çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı