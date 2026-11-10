Afyonkarahisar Emirdağ'da aç kalan kurtlar Gedikevi köy merkezinde görüntülendi

Afyonkarahisar Emirdağ'da aç kalan kurtlar Gedikevi köy merkezinde görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Gedikevi köyünde aç kalan kurtlar köy merkezinde cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Kış şartları nedeniyle doğada yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar yerleşim yerine kadar geldi.
Afyonkarahisar'da aç kalan kurtlar köyünde görüldü.
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesine bağlı Gedikevi köyünde, aç kalan kurtların köye inmesi cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Kış şartlarının etkisini artırmasıyla birlikte doğada yiyecek bulmakta zorlanan kurtlar, yerleşim yerlerine kadar geldi. Gedikevi köy merkezinde görülen kurtlar, bölgedeki bir vatandaş tarafından amatör kamerayla görüntülendi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı