Afyonkarahisar'da Zincirleme Trafik Kazası: 24 Yaralı

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Afyonkarahisar'da Zincirleme Trafik Kazası: 24 Yaralı
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, yolcu otobüsü, tır ve iki otomobilin karıştığı kazada 24 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, diğer yolcular başka otobüslerle ulaşımlarına devam etti.

Yolcu otobüsü ve tırın da karıştığı zincirleme kazada 24 kişi yaralandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da otobüs, tır ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 24 kişi yaralandı.

Kaza Sandıklı ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah erken saatlerde yaşanan trafik kazasında içerisinde 36 yolcunun bulunduğu Metro turizme ait yolcu otobüsü sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki tırı arkadan çarptı. Kazaya iki farklı otomobilde karıştı. Kazada ilk belirlemelere göre araçlarda bulunan ve isimleri henuz tespit edilemeyen 24 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası otobüste bulunan diğer yolcular ise firmanın bölgeye gönderdiği bir başka otobüslerin nakledilerek yollarına devam etti.

Polis ve jandarma ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ BAYAR - 3.Sayfa
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