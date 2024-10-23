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Afyonkarahisar'da Zincirleme Trafik Kazası: 1 Asker Hayatını Kaybetti

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Afyonkarahisar'da meydana gelen 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 15 kişi yaralandı. Yaralılardan Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Ali Durgut, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Afyonkarahisar'da 8 aracın karıştığı ve 15 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasında hastaneye kaldırılan yaralılardan karakol komutanı olduğu öğrenilen astsubay yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza, Çay ilçesine bagli Çayıryazı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aşırı sis nedeniyle sabah erken saatlerde yaşanan zincirleme trafik kazasında 8 araç birbirine girdi. 2 tır, 1 kamyon, 1 kamyonet ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 16 kişi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Karaadilli Jandarma Karakol Komutanı olduğu belirtilen Astsubay Ali Durgut yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Durgut'un henüz 10 gün önce karakola komutan olarak atandığı ve izinden döndüğü aktarıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından olay yerinde detaylı inceleme yapıldı. Kaza nedeniyle karayolu yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kaldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma trafik

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