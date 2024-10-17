Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsü Kamyona Çarptı: 20 Yaralı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarptığı trafik kazasında 20 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Özdemir K. (59) idaresindeki 35 CAU 160 plakalı yolcu otobüsü, Gebeceler beldesi kavşağında Osman G.'nin (52) kullandığı 03 BA 974 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri edildi. Yaralılardan 2 yolcu ve muavinin sağlık durumunun ağır yaralı olduğu bildirildi. Yaralılar, Afyonkarahisar'daki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR