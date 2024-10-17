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Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsü Kamyona Çarptı: 20 Yaralı

Afyonkarahisar'da Yolcu Otobüsü Kamyona Çarptı: 20 Yaralı
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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında, 20 kişi yaralandı. Yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu yaralılardan ikisinin durumu ağır. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarptığı trafik kazasında 20 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Özdemir K. (59) idaresindeki 35 CAU 160 plakalı yolcu otobüsü, Gebeceler beldesi kavşağında Osman G.'nin (52) kullandığı 03 BA 974 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri edildi. Yaralılardan 2 yolcu ve muavinin sağlık durumunun ağır yaralı olduğu bildirildi. Yaralılar, Afyonkarahisar'daki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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