Otomobilin çarptığı yaya yaralandı
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir yayaya otomobil çarptı. Kafasına aldığı darbe ile ağır yaralanan yaralı, hastaneye kaldırıldı.
Kaza, Şuhut ilçesi İplik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen 34 DNM 081 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan İ.B., isimli yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle İ.B., kafasını aldığı darbe sonucu yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı İ.B., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR