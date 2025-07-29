Afyonkarahisar'da Yasadışı Kenevir Ekimi Operasyonu

Afyonkarahisar'da Yasadışı Kenevir Ekimi Operasyonu
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Afyonkarahisar'da jandarma, köyde yasadışı kenevir ekimi yapan iki kişi M.S. ve A.K.'yı yakalayarak 2 bin 911 kök kenevir ve 1.842 gram esrar ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da köylerindeki evinin bahçesine kenevir ekerek esrar elde eden iki şahıs jandarma tarafından yakalanırken, operasyonda 2 bin 911 kök kenevir ve bin 842 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sultandağı ilçesi Yakasenek köyünde yasadışı kenevir ekimi yapıldığı yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler M.S. ve A.K. isimli şahısların evlerine baskın düzenledi. Baskında yapılan aramada 2 bin 911 kök kenevir ve bin 842 gram esrar ile ruhsatsız av tüfeği ile geçirildi.

Olayın ardından gözaltına alınan şahısların jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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