Yasa dışı bahis operasyonu 6 gözaltı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen siber suçlar operasyonunda, yasa dışı bahis ve kumar sitesinin para nakillerine aracılık eden 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Yetkililer, yasadışı bahis ve kumar oynamanın ağır cezaları olduğunu hatırlattı.

Afyonkarahisar'da yasa dışı bahis ve kumar sitesinin para nakillerini aracılık yaptığı tespit edilen 6 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon kent merkezinde siber suçlarla mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Operasyonla ilgili Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Bir bahis sitesi üzerinden yasa dışı bahis ve sanal kumar oynanmasında para nakline aracılık eden hesaplar ile ilgili yapılan çalışmalarda, 6 şüpheli şahsa adli işlem yapılmıştır. Yasa dışı yollarla bahis oynatılması, oynanmasına yer ve imkan sağlanması, bunlara teşvik ya da aracılık edilmesi suçtur. Yasadışı bahis oynama, oynatma, para nakline aracılık etme ve oynamaya teşvik etmenin suç olduğunu ve ağır cezalarla karşılaşabileceğinizi unutmayın" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

