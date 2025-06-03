Afyonkarahisar'da Uyuşturucu ve Suç Denetimlerinde 21 Kişi Yakalandı

Afyonkarahisar'da Uyuşturucu ve Suç Denetimlerinde 21 Kişi Yakalandı
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Afyonkarahisar'da son bir haftada gerçekleştirilen polis denetimlerinde, çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı. Denetimlerde uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından son bir haftada yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalanırken, denetimlerde ayrıca değişik tür ve miktarlarda uyuşturucu maddelerde ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünden 26 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimler ile açıklama yapıldı. Açıklamada, "Hapis cezası bulunan 12 şahıs, ifadesinin alınmasına yönelik 9 şahıs olmak üzere aranması bulunan toplam 21 şahıs yakalanmıştır. Denetimlerde

7 bin 100 şahıs ve bin 784 araç sorgusu yapılmıştır. Denetimlerde ayrıca bir ruhsatsız tüfek, 25 adet bıçak, 4 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde,1 adet uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

Toplamda 48 şahsa ve 45 araca idari para cezası uygulanmıştır. Ele geçen 25 adet kesici ve delici alet (bıçak) ile ilgili olarak 25 şahsa idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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