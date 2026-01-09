uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Afyonkarahisar'da Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 692 uyuşturucu hap ve tabanca ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Edinden bilgilere göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren Jandarma ekipleri kent merkezinde bir adrese baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler 3 bin 692 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait mermiler ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan H.Ş.Y., jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR