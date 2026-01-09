uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Jandarma, Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği operasyonda 3 bin 692 uyuşturucu hap ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan H.Ş.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinden bilgilere göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren Jandarma ekipleri kent merkezinde bir adrese baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler 3 bin 692 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait mermiler ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan H.Ş.Y., jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa