uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Jandarma, Afyonkarahisar'da gerçekleştirdiği operasyonda 3 bin 692 uyuşturucu hap ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan H.Ş.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 692 uyuşturucu hap ve tabanca ile yakalanan şahıs tutuklandı.

Edinden bilgilere göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren Jandarma ekipleri kent merkezinde bir adrese baskın düzenledi. Baskında arama yapan ekipler 3 bin 692 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait mermiler ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan H.Ş.Y., jandarmadaki işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
