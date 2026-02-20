Haberler

Hapis cezaları ile aranan 2 kişiyi polis yakaladı

Güncelleme:
Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan hapis cezaları ile aranan R.O. ve A.O., Afyonkarahisar'da polis tarafından yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan incelemelerde uyuşturucu madde ticareti yapma suçlamasıyla 5 yıl 5 ay hapis cezası ile aranan R.O. ve yine aynı suçtan 5 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan A.O., isimli şahıslar polisin takibi sonrası kent merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

