Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 3 Kişi Gözaltına Alındı

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde uyuşturucu yetiştirip sattığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, S.H. isimli şahsın evinde uyuşturucu bulundurduğunu ve ticaretini yaptığını tespit etti. Evde yapılan aramada 996,91 gram esrar ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde uyuşturucu yetiştirip sattığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Başmakçı ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ilçede ikamet eden S.H., isimli şahsın evinde uyuşturucu bulundurduğu, kullandığı ve ticaretini yaptığı tespit etti. Şahsın evine baskın yapan ekipler yaptıkları aramada 996,91 gram esrar ele geçirilirken konuyla ilgili olarak şüpheli 3 şahıs gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR